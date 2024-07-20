Öldürüp çuvala koydu ardından kayıp ihbarı verdi
Adıyaman'da karısını boğarak öldürdükten sonra çuvala koyarak bahçeye bırakan adamın daha sonra kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı koca tutuklandı
Adıyaman'da karısını boğarak öldüren koca tutuklandı. Karısını dün öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kemal Biçer, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
KÖTÜ KOKU ORTAYA ÇIKARMIŞTI
Biçer, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Merkez Bahçelievler Mahallesi 934. Sokakta yaşayan Kemal Biçer, henüz bilinmeyen nedenle dün karısı Esma Biçeri (41) boğarak öldürdükten sonra, cesedini çuvala koyup binanın bahçesine bırakmış, kötü koku yayılması üzerine çevredekiler, durumu polise bildirmişti.
Bahçede bulunan kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Kemal Biçer, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
TUTUKLANDI
Eşi Esma Biçer'i (41) boğarak öldürüp cesedini torbaya koyarak bahçeye attıktan sonra polise kayıp başvurusunda bulunan Kemal Biçer (46), çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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