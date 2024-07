Haftanın Kitapları

BENİM OLAĞANÜSTÜ AKILLI ARKADAŞIM

(Elena Ferrante)



Dünyanın en saygın ve köklü gazetelerinden New York Times, 21. yüzyıl'ın ilk çeyreği tamamlanmak üzereyken çeyrek asırda yayımlanmış kitaplar arasından 21. Yüzyıl'ın en iyi 100 kitabını seçti. Listenin zirvesinde yer alan Elena Ferrante'nin kitabı 'Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım' Türkçeye Everest Yayınları tarafından kazandırılmıştı. Bu muhteşem kitap için The New York Times, şunları söylüyor: "Ferrante'nin dört kitaplık sürükleyici Napoli Romanları serisinin ilk cildi, okuyucuları İtalya'nın Napoli kentinde yoksul ve şiddet dolu bir mahallede büyüyen iki kızla tanıştırdı: çalışkan, itaatkâr Elena ve keskin zekâsına rağmen ailesinin yetersiz imkânları tarafından görünüşte kısıtlanan karizmatik, vahşi arkadaşı Lila... Bu tavizsiz ve unutulmaz romanı okumak, çakıl taşları üzerinde bisiklet sürmek gibi: Aynı anda hem cesur, hem kaygan hem de sinir bozucu."