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        Galatasaray'da Derrick Köhn için kritik süreç!

        Avusturya kampının ilk etabını tamamlayan Galatasaray'da Derrick Köhn için kritik süreç geldi. Alman futbolcunun özellikle savunmada yerinde saymasından memnun olmayan teknik heyet, ikinci kampta Köhn'ü yakından takip edecek ve rapor verecek. Transferdeki önceliği sağ bek ve orta sahada olan sarı-kırmızılılarda Köhn'ün performansına göre sol bek arayışları da başlayabilir

        Giriş: 20.07.2024 - 09:59 Güncelleme: 20.07.2024 - 09:59
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        Derrick Köhn için kritik süreç!
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        Avusturya kampının ilk etabını tamamlayan Galatasaray'da, Derrick Köhn'ün performansı mercek altına alındı.

        Alman futbolcunun savunmada beklenen gelişmeyi göstermemesi, teknik heyeti düşündürüyor.

        İlk etapta bekleneni veremeyen Köhn, ikinci kampta daha yakından takip edilecek ve performansı detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

        Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, Köhn'ün performansını raporlayacak ve bu rapora göre transfer stratejisini şekillendirecek.

        Şu an transfer önceliği sağ bek ve orta sahada olan sarı-kırmızılı ekip, Köhn'ün performansının yetersiz bulunması durumunda sol bek arayışlarına da başlayabilir.

        Alman ekipleri ve Türkiye'den bazı kulüplerin radarında olan 24 yaşındaki savunma oyuncusuna henüz resmi bir teklif yapılmasa da önümüzdeki günlerde gelişmeler de yaşanabilir.

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