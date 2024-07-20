Bodrum'da 45 derece sıcakta asfalt eridi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığı 45 dereceye ulaştı. Sıcak hava nedeniyle yarımadanın kırsal mahallerindeki yollarda asfalt eridi.
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da hava sıcaklığı 45 derecelere kadar yükseldi.
Sıcak hava nedeniyle Etrim, Kumköy ve Pınarlıbelen Mahalleri arasında yollarda asfalt eridi.
Bölgeden geçen vatandaşlar ve sürücüler eriyen asfalt nedeniyle zor anlar yaşadı.
Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının önümüzdeki haftalarda mevsim normallerine dönmesinin beklendiğini bildirdi.