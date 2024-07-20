Biri 16 diğeri 15 yaşındaydı! Elif'in ardından Esmanur'u da kaybettik!
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, mevsimlik işçileri taşıyan traktörün devrildiği kazada, 16 yaşındaki Elif Argun'un ardından 15 yaşındaki kardeşi Esmanur Argun da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Bursa'da kaza, 13 Temmuz sabahı, Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Ormankadı Mahallesi Setboyu mevkiinde meydana geldi. Römorkunda mevsimlik işçileri taşıyan Ayten Sevim'in (35) kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
ELİF HASTANEDE CAN VERDİElif Argun 16 yaşındaydı.
DHA'da yer alan habere göre kazada sürücü Ayten Sevim, Elif ve Esmanur Argun kardeşler, Ö.A. (12) ve İ.A (31) yaralandı. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Elif Argun doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Esmanur Argun ise Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
ESMANUR'U DA KAYBETTİKEsmanur Argun 15 yaşındaydı.
Yoğun bakımda tedavisi süren Esmanur Argun da önceki gün yaşamını yitirdi. Esmanur Argun, ablası gibi Şanlıurfa'da toprağa verildi.
SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Tedavisinin ardından gözaltına alınan traktör sürücüsü Ayten Sevim, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan tutuklanarak, Yenişehir ilçesindeki Kadın Cezaevi’ne gönderildi.