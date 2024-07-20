İlişkiler bile bu düğün kadar uzun sürmüyor
Günümüz ilişkilerinden bile uzun süren bir milyarder Hint düğünü ile çenemizi yorduğumuz, kaybettiğimiz Prenses Kate'i yeniden bulduğumuz bir haftayı geride bıraktık. İngiliz taraftarlara yaranmak isterken tepki çeken Katy Perry, aradığı aşkı bulan Johnny Depp ve daha fazlasıyla haftanın renkleri...
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Hint milyarderlerinin çocukları Anant Ambani ile Radhika Merchant, 5 ay süren gösterişli mi gösterişli düğün öncesi eğlencelerin sonunda evlenmeyi başardı.
Dünyaca ünlü şarkıcıların konser verdiği eğlenceler hiç bitmeyecek, âşıklar mutlu sona eremeyecek sandık bir süre. Neyse ki Avrupa'daki gösterişli kutlamaların ardından Hindistan'ın Mumbai kentinde lüks bir düğünle mutlu sona ulaştılar.
Rihanna, Justin Bieber, Katy Perry, Pitbull ve David Guetta gibi ağır topların milyonlarca dolar ödeme alarak zengin çifti ve yakınlarını eğlendirdiği partiler bitti. Alışmıştık aslında biz de! Şimdi bir boşluk hissettik. Zenginler dünyasında düğün sonrası eğlencesi diye bir şey varsa onu da bekliyoruz.
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PARA SU GİBİ AKTI
Anant Ambani, Forbes'a göre 123,4 milyar dolarlık net servetiyle Asya'nın en zengin kişisi olan Mukesh Ambani'nin oğlu.
Gelin Radhika Merchant de milyarder bir babanın kızı. Özel bir sağlık firmasının CEO'su olan Shri Viren'in kızı olan 29 yaşındaki Radhika ile yaşıtı Anant Ambani çocukluk yıllarından beri birbirlerini tanıyorlar.
Damadın milyarder babası Mukesh Ambani, düğün için kelimenin tam anlamıyla kesenin ağzını ardına kadar açtı. 2018'de kızının düğünü için 100 milyon dolar harcayan Ambani, en küçük oğlu Anant Ambani için de 132 milyon ila 156 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilen bir harcama yaptı. Düğün öncesi eğlencelerle birlikte tahmini harcama 600 milyon doları buldu.
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Açlık ve sefalet çeken milyonlarca insanın var olduğu Hindistan'ın, paranın su gibi akıtıldığı böylesine bir düğüne sahne olması pek çoklarını kızdırdı. Pakistanlı oyuncu Arsalan Naseer, bu yılın mart ayından bu yana art arda gerçekleşen kutlamalar hakkında alay içerikli bir yorum yaptı: Günümüzde ilişkiler bu düğün kadar uzun sürmüyor!
Haksız mı?
Ama böylesi gösterişli bir düğünü uzaktan da olsa izlemekten zevk alanlar, ona tepki göstermekte gecikmedi.
"Ambani kutlamalar için sana para ödemediği için kıskanma!"
"Harcanan senin paran değil, endişelenme!"
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İşte zenginlerin parayla yapabileceklerinin sınırsızlığına uzaktan da olsa ağzı açık şahit olanlar, daha fazlasını görme umuduyla, eleştirenleri susturdu. Milyarder çift de onları, gösterişlerini izleme zevkinden mahrum bırakmadı ve uzun bir konvoyla balayı seyahatine çıktı. Araçlarının önünde, arkasında bir sürü polis ve koruma aracıyla tatile gitti. Ama nereye gittikleri henüz bilinmiyor.
Yakında gösterişli balayı 'filmi'ni seyrederiz. Yine zenginin malı çenemizi yordu...
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PRENSESİ GÖRDÜK!
Kanser tedavisi gördüğünü açıkladığı mart ayından bu yana sessizliğini koruyan, haziran ayı başında Trooping the Colour adlı geleneksel geçit töreninde Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıkarak kraliyet hayranlarını mest eden Prenses Kate Middleton'ı sonunda bir kez daha gördük!
Prenses, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda erkekler finalinde boy göstererek kazanan tenisçi Carlos Alcaraz'a kupasını verdi. Kızı Prenses Charlotte ve kız kardeşi Pippa Middleton ile yan yana oturarak maçı seyreden Prenses, kraliyet locasına girdiğinde ayakta alkışlanarak karşılandı.
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All England Lawn Tennis ve Croquet Club'ın hamisi olarak her yılki geleneği bozmayıp kupa seremonisinde yer alan Kate Middleton, İngiltere'nin, hatta tüm kraliyet takipçilerinin yeni 'Prenses Diana'sı olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.
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İNGİLİZLERE YARANAMADI
ABD'li şarkıcı Katy Perry, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere ve İspanya arasında oynanacak final maçı öncesinde İngiliz hayranlarına jest yapmak istedi ve İngiliz milli takımına destek mesajı paylaştı.
Perry, İspanya'nın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan final maçı öncesinde, X platformunda, "Futbol eve dönüyor" mesajına Birleşik Krallık bayrağı emojisi koydu. Ve olanlar oldu...
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İngiliz taraftarlar, beyaz zemin üzerine kırmızı haç şeklinde olan İngiltere bayrağı yerine mavi-kırmızı-beyaz Birleşik Krallık bayrağını paylaşan şarkıcıyı topa tuttu.
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VE JOHNNY DEPP AŞKI BULDU!
Amber Heard ile olaylı boşanma ve sonrasında uzun süren iftira davasıyla bir dönem gündemden düşmeyen Johnny Depp, bu defa aşkla gündeme geldi.
61 yaşındaki oyuncu, 28 yaşındaki Rus model Yulia Vlasova ile yeni bir aşka yelken açtı.
Vlasova'nın hayatı, Depp'in yıldızlık seviyesinden çok uzak olsa da kendi işinde başarılı olduğu biliniyor. Prag'da yaşayan genç kadının bir makyaj ve saç şekillendirme stüdyosu var.
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Moskova'nın diplomatlar ve istihbarat servislerinin üyeleri için önde gelen akademisinde eğitim alan Vlasova, sık sık Johnny Depp ve oyuncunun müzik grubu üyeleriyle birlikte fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. Hatta Johnny'nin, yanağına öpücük kondurduğu ve malumun ilanı niteliğindeki sevgili pozunu bile paylaşmaktan çekinmedi.
Sonu, Amber Heard ile hızlı başlayıp acılı biten ilişkiye benzemesin...