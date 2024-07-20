20 Temmuz 1974'ten bugüne: Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları

Plana göre, Kıbrıs adasının İngiliz üsleri bölgesi haricinde kalan kısımları bağımsız ve federal nitelikte bir devlet olacak şekilde birleştirilecekti. Plan gereğince Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki bakanlıkların en az üçte biri Türklerden oluşacaktı. Devlet başkanlığı ve başbakanlık makamları 10 ayda bir Türkler ve Rumlar arasında el değişecekti.

Nisan 2004'te adanın kuzey ve güneyinde yapılan referandumlar ile oylamaya sunulan plan, Türk tarafından % 64,91 oranında kabul gördüğü hâlde Rum oylarının % 75,38'i red şeklinde olduğundan hayata geçirilemedi.

Referandumdan bir gün sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi AB'nin tam üyesi oldu.