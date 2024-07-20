Depresyon, sadece duygusal ve zihinsel sağlığımızı değil, aynı zamanda fiziksel sağlığımızı da derinden etkileyen karmaşık bir durumdur. Bu hastalık kimilerinin bu süreçte iştahını kaybetmesine ve yemek yemekten kaçınmasına neden olurken, kimilerinde ise tam tersine sürekli bir açlık hissiyle karşı karşıya kalmaya ve daha fazla yemek tüketmeye sebep olur. Biz de haberimizde bu çelişkili durumun nedenlerinin ne olduğunu derledik. İşte, depresyonun iştah üzerindeki farklı etkilerine dair detaylar...