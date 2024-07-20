Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!

İstanbul'da olay, dün saat 22.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Parkı’nda meydana geldi. İddialara göre, 2 arkadaş Muhammet Berat Baykuş (17) ile H.P. (16) parkta oturdukları sırada daha önce tartıştıkları M.B. (16) yanlarına yaklaşarak belinden çıkardığı silahla art arda ateş etti.

DHA'da yer alan habere göre M.B. saldırı sonrası olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan iki arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Muhammet Berat Baykuş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken H.P’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan M.B., polis ekipleri tarafından Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah da M.B.'nin üzerinde bulundu.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şahsın beyanından uzun süredir tanışıyor oldukları, son bir kaç yıldır var olan aralarındaki husumet sebebiyle olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yakalanan M.B. (16) isimli şahıs kasten öldürme suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

"SİLAH SESİNİ DUYUP KOŞTUK"

Muhammet Baykuş'un arkadaşı Arda Akbulut, "İki arkadaş bankta oturuyorduk. Silah sesi duyduk. Geldiğimizde yakın arkadaşımızı burada yatarken gördük. Ateş edilen anı tam görmedim. Silah sesini duyduktan sonra koştuk. Çok temiz kalpli bir arkadaşımızdı. Kimseye zararı olmayan bir dostumuzdu" dedi.