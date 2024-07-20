REKLAM advertisement1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul’un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Giresun'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. REKLAM

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

10 KENT İÇİN "SARI" ALARM Meteoroloji tarafından Ağrı, Artvin, Erzurum, Giresun, Kars, Ordu, Rize, Trabzon, Ardahan ve Iğdır için "sarı" alarm verilerek şiddetli sağanak uyarısında bulunuldu.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 35, Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 35, Parçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı İZMİR: 39, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 35, Parçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı BURSA: 37, Parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 39, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 33, Az bulutlu DENİZLİ: 41, Az bulutlu ve açık MANİSA: 41, Az bulutlu ve açık ADANA: 39, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 42, Az bulutlu ve açık HATAY: 34, Az bulutlu ve açık ISPARTA: 35, Az bulutlu REKLAM ESKİŞEHİR: 34, Parçalı ve az bulutlu SİVAS: 30, Parçalı ve az bulutlu YOZGAT: 29, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 34, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE: 35, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK: 31, Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor SİNOP: 30, Parçalı ve az bulutlu AMASYA: 35, Parçalı bulutlu SAMSUN: 34, Parçalı bulutlu, iç ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON: 30, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor REKLAM ARTVİN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor ERZURUM: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor MALATYA: 35, Parçalı ve az bulutlu VAN: 27, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık