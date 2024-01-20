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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri 21 Ocak Pazar günü iptal!

        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki seferler iptal!

        Marmara Bölgesi'nde, şiddetli sağanak ve fırtına etkili oluyor. Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine, yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 13:38 Güncelleme: 20.01.2024 - 13:46
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        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki seferler iptal!
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        Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine, yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        DHA'da yer alan habere göre Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

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