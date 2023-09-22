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        Haberler Gündem Ege Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda tehlike! Trafik askıda

        Son dakika haberi Çanakkale Boğazı'nda tehlike! Trafik askıda

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan tanker için römorkörler yönlendirildi. Boğaz trafiği güney-kuzey yönlü askıya alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 08:40 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:24
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        Çanakkale Boğazı'nda tehlike! Trafik askıda
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, makineleri arızalanan tanker nedeniyle güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı'nda Kumkale açıklarında makine arızası yaşanan Liberya bayraklı "Sappho" isimli 183 metre uzunluğundaki tanker için Kurtarma-13 ve Kurtarma-15 römorkörlerinin bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

        Açıklamada, bu nedenle boğazdaki gemi trafiğinin güzey-kuzey yönünde geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

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