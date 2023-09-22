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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, makineleri arızalanan tanker nedeniyle güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı'nda Kumkale açıklarında makine arızası yaşanan Liberya bayraklı "Sappho" isimli 183 metre uzunluğundaki tanker için Kurtarma-13 ve Kurtarma-15 römorkörlerinin bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, bu nedenle boğazdaki gemi trafiğinin güzey-kuzey yönünde geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.