Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye önergesi kabul edildi

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Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılmış, çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesinden yararlanamadı. Ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan emeklilerin de 5 bin liralık ikramiyeden faydalanacağını açıkladı.

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'ndan çıkan karar ile çalışan emeklilere de 5000 TL ikramiye verilmesi onaylandı. Böylece tüm emeklilerin ikramiye alacağı kesinleşti.