Son dakika haberi: Çağlayan Adliyesi'nde şüphelilerin ifadesi için 34 savcı görevlendirildi! Süreç nasıl işleyecek?

Son dakika haberi: Çağlayan Adliyesi'nde şüphelilerin ifadesi için 34 savcı görevlendirildi! Süreç nasıl işleyecek?

İstanbul Adliye Sarayı'na getirilen İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 91 şüphelinin ifade verme işlemleri için 34 savcı görevlendirildi. Savcılık ifade işlemlerinin ardından şüphelileri adli kontrol veya tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edecek

İstanbul Adalet Sarayı'na Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 90 şüpheli getirildi. Savcı huzurunda ifadeler alınması içi geri sayım başladı. Adliyenin içerisinde basın mensupları hariç hiç kimse alınmadı. Avukatlar içeri girmeyi talep etti. Şu an için içeri alınmadılar. Adalet Sarayı'nın önünde olası bir gerginlik için 60'ı aşkın TOMA'nın bekletildiği kaydedildi.

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İçlerinde Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 91 şüpheli adliyeye giriş yaptı. Şüpheliler Saat 21.00'de savcı huzuruna çıkarılacaklar. İfade işlemlerinin uzun süreceği belirtilirken ifadeler savcılık bürolarında tek tek alındı.

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SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Emniyet'te geçtiğimiz Çarşamba gününden alınan ifadeler tamamlanmasının ardından ifadelerin ikinci aşamada savcılıkta ifadeler alınacak. 91 kişi farklı savcılara ifade veriyor. Savcılar aldıkları ifadelere ardından kararlarını verecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vatan Emniyet'te 'Ben burada ifade veriyorum ama asıl ifademi savcılığa vereceğim' demişti. İmamoğlu'nun emniyette cevap vermediği sorulara adliyede ne yanıt vereceği merak konusu.

Savcı ifadelerin ardından belli isimler için adli kontrol belli isimler için tutuklama talep edebilir. Son noktayı sulh ceza hakimlik koyacak.

4 TERÖR SAVCISI İLE TOPLAM 34 SAVCI

91 şüphelinin ifade verme işlemleri için 34 savcı görevlendirildi. Terör soruşturmasında İmamoğlu dahil dört şüphelinin ifadesini 4 savcı alacak. Yolsuzluk soruşturması şüphelileri için de 30 savcı görevlendirildi. Böylece 34 savcı işlem yapıyor.

Her bir şüpheli için 3 avukat ifade işlemlerine girebilecek. Ayrıca sadece savcı huzurunda değil, sevkin hakeminde sulh ceza hakimliğinde bir savunma daha yapılacak. Savunmalar bittikten sonra da son noktayı sulh ceza hakimliği koyacak.

İMAMOĞLU VE 90 ŞÜPHELİ İFADE VERİYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 90 şüphelinin ifade verme süreci başladı.