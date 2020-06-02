Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imam yapılanması içerisindeki sivil yöneticilerle ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurduğu tespit edilen 98’i muvazzaf asker olmak üzere 118 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. 73 Şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanma çalışmasına devam ediliyor.

İLK OPERASYON 42 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan örgüt üyelerinin beyanları ve ankesör/sabit hat analizleri sonucunda mahrem yapı içerisinde bulundukları tespit edilen 24’ü muvazzaf olmak üzere 42 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

ANKESÖRLE İLETİŞİM KURULMUŞ

Başsavcılık tarafından verilen ikinci gözaltı kararı ise FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü mahrem yapılanması içerisindeki sivil yöneticilerle ankesörlü haklar üzerinden iletişim kurduğu tespit edilen 74’ü muvazzaf 76 şüpheli hakkında verildi. 74 muvazzaf asker arasında 1 Albay, 3 Yüzbaşı 5 üsteğmen, 3 Teğmen bulunuyor.

73 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen iki gözaltı kararı ile ilgili olarak 73 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.