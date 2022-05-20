Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun 11. ve son gününde dünya şampiyonu olan Busenaz, basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Yeni sıklette madalya kazanmanın önemine değinen Busenaz, şunları aktardı:
"Karşılaşmadığım rakiplerle karşılaşıyorum. Çok büyük tecrübe benim için. Allah çalışana eninde sonunda veriyor. Çok çalıştım, sabrettim ve çok aç uyudum. Allah, İstiklal Marşı'nı okutturunca her şeyi unutturuyor. Güzel oldu. Ülkemizde İstiklal Marşı'nı okutmak nasip oldu. Benim hırçınlığım sürdüğü sürece o şampiyonluklar her zaman gelecek. İnanan, çok çalışan, isteyen bir Buse'yi ringde kimsenin yenebileceğini düşünmüyorum. Daha çok başarıların geleceğini düşünüyorum. 2024'teki olimpiyat en önemli hedefimiz tabii. İkinci olimpiyat madalyamızı alıp ülkemize getirmek istiyoruz."
Seyircilere boksun güzel yanlarını göstermeye çalıştığını anlatan milli boksör, "Seyircilere boksun ne kadar güzel bir spor olduğunu göstermek istiyorum. Zevk aldırmak istiyorum. Çıkışlar, güzel vuruşlar, kombineler ve agresiflikler yapıyorum. Çünkü onlara boksun ne kadar güzel bir spor olduğunu Busenaz'ın neler yapabileceğini göstermek istiyorum. Bizi sadece burası izlemiyor, dünyada boksu seven herkes izliyor. Onlara da burada birazcık deli ve agresif bir Türk kızı olduğunu göstermek istiyorum." diye konuştu.
Cahit Süme: "Onun ringde yapamayacağı bir şey yok"
Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme, sporcusunun ringde yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını söyledi.
Süme, şunları kaydetti:
"Her zaman ondan ringe çıktığı zaman tüm dünyada boks izleyicisini, boksseverleri boksa doyurmasını ve boksun estetiğini göstermesini istiyoruz. Şov da gerekiyor. Boks izleyicisi şovu seviyor. Ben onu ringde istediğini yapma konusunda özgür bırakıyorum. Onun ringde yapamayacağı bir şey yok."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!