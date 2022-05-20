Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun 11. ve son gününde dünya şampiyonu olan Busenaz, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeni sıklette madalya kazanmanın önemine değinen Busenaz, şunları aktardı:

"Karşılaşmadığım rakiplerle karşılaşıyorum. Çok büyük tecrübe benim için. Allah çalışana eninde sonunda veriyor. Çok çalıştım, sabrettim ve çok aç uyudum. Allah, İstiklal Marşı'nı okutturunca her şeyi unutturuyor. Güzel oldu. Ülkemizde İstiklal Marşı'nı okutmak nasip oldu. Benim hırçınlığım sürdüğü sürece o şampiyonluklar her zaman gelecek. İnanan, çok çalışan, isteyen bir Buse'yi ringde kimsenin yenebileceğini düşünmüyorum. Daha çok başarıların geleceğini düşünüyorum. 2024'teki olimpiyat en önemli hedefimiz tabii. İkinci olimpiyat madalyamızı alıp ülkemize getirmek istiyoruz."

Seyircilere boksun güzel yanlarını göstermeye çalıştığını anlatan milli boksör, "Seyircilere boksun ne kadar güzel bir spor olduğunu göstermek istiyorum. Zevk aldırmak istiyorum. Çıkışlar, güzel vuruşlar, kombineler ve agresiflikler yapıyorum. Çünkü onlara boksun ne kadar güzel bir spor olduğunu Busenaz'ın neler yapabileceğini göstermek istiyorum. Bizi sadece burası izlemiyor, dünyada boksu seven herkes izliyor. Onlara da burada birazcık deli ve agresif bir Türk kızı olduğunu göstermek istiyorum." diye konuştu.

Cahit Süme: "Onun ringde yapamayacağı bir şey yok"

Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme, sporcusunun ringde yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını söyledi.

Süme, şunları kaydetti:

"Her zaman ondan ringe çıktığı zaman tüm dünyada boks izleyicisini, boksseverleri boksa doyurmasını ve boksun estetiğini göstermesini istiyoruz. Şov da gerekiyor. Boks izleyicisi şovu seviyor. Ben onu ringde istediğini yapma konusunda özgür bırakıyorum. Onun ringde yapamayacağı bir şey yok."