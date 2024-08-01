Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sporcumuzun çeyrek final mücadelesi 3 Ağustos Cumartesi günü yapılacak
Giriş: 01.08.2024 - 13:13 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:39
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Sporcumuzun çeyrek final mücadelesi 3 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.
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