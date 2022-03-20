Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bursaspor sahasında konuk ettiği Balıkesirspor´u 2-1 mağlup etti.

Bursaspor'a galibiyeti getiren goller 53. dakikada Onur Atasayar ve 64. dakikada Pedro'dan geldi.

Balıkesirspor'un tek golünü Sedat Dursun 22. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla 5 maç sonra kazanan Bursaspor puanını 28'e çıkardı. 6 haftadır kazanamayan Balıkesirspor ise 11 puanda kaldı.