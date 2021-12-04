Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Elmas'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"HATA LÜKSÜMÜZ YOK"

"Göreve geldiğimizden bari basının önüne fazla çıkmamaya özen gösterdik. Sizlerin önüne çıkmak beni mutlu etmiyor. Sizlerin önüne mümkün olduğu kadar çıkmak istemiyorum ve konuşması gereken antrenörlerin konuşmasını istiyorum. Her şeyden önce Galatasaraylıyım. Yaptığım her şeyin hesabını kendime ve Galatasaraylılara veriyorum. Galatasaray adına yanlış yapamayız. Oturduğumuz koltuğun zorlukları var. Üzerimizde baskı kurulmaya çalışılıyor. Hata lüksümüz yok, bu baskılara boyun eğmeyeceğiz.

Bildiklerimizi açıklarsam, yer yerinden oynar" dedim. Burası farklı bir kulüp. 6 kişinin konuştuğu şeyi kendiniz anlatamazsınız. Kendi söylediklerimi ve bunlara verilen cevapları, bu kişiler anlatabilirler. Ancak onlar 'Başkan anlatabilirsin' derlerse, ben de keyifle anlatırım. Siz o kişilerden izin alırsanız, ben yine anlatırım.

"ADALET İSTİYORUZ"

Bugün içinde bulunduğumuz durumda, Türk futbolu dibi görmüş durumda. Yaptığım açıklamaların arkasındayım. Herkesin eşit şartlarda mücadele edebildiği bir sistem istiyoruz. Kendimize değil, Türk futboluna adalet istiyoruz. Herkes için eşitlik ve adalet istiyoruz.

Galatasaray'a verilen cezaların yanı sıra, farklı kişi ve ve kurumlara verilen cezalar da önemlidir. Hakemlere verilen cezaların da eşit olmasını istiyoruz. Galatasaray maçında rakibin şikayet ettiği bir hakem uzun süre dinlendirilirken, Galatasaray'ın şikayet ettiği hakem, gelecek hafta göreve devam etmektedir. Bu sadece bir raporla olamaz, bunu biliyoruz.

Oradaki dengeleri biliyoruz. Kulüpler Birliği toplantılarında hiçbir kulüp hakemden memnun değil. Ancak TFF mevcut durumu sürdürmekte ısrarcı. Aynı suçlara, farklı kişi ve kuruluşlarda verilen farklı cezalar önemlidir. Bunun, 'Galatasaray'ın rakibine hata yaparsanız cezası büyük olur, Galatasaray'a hata yaparsanız halleder geçeriz.' demek olduğunu biliyoruz. Mesaj verilmeye çalışıldığını biliyoruz.

Bütün kararlarda ve cezalandırmalarda herkese eşit adalet istiyoruz.

"TFF'DE DEĞİŞİM GEREKİYOR"

TFF'de bir değişime gidilmesi gerekiyor. Kulüpler de bunda mutabık. Bizi yönetenler bize rağmen bizi yönetiyor. Hakem atamalarını yapan kişiler, disiplin sevklerini yapan kişilerin isimlerini ben vermesem bile biliyorsunuz. İsimler değişiyor ama sistem değişmiyor. Kulüplere rağmen bu kararları alabiliyorlar. Kişiler, kulüplerden daha kuvvetli. Bu sistemi, diğer kulüplerle birlikte değiştirmek istiyoruz, bu fikrimizde devam edeceğiz.

TFF'yi istifaya davet etmiyorum, bu bir mecburiyet. Kulüplerin iradesine rağmen bu görevi sürdürüyorlar.

Bundan sonra gelecek TFF Başkanı'nın popüler olmamasını istiyorum. Gelen yeni başkan, kuralları eksiksiz ve eşit uygularsa, Türk futbolu ayağa kalkacaktır. Atanan hakemlerin, takım ayırt etmeden verilmesini istiyoruz. Tüm camialara eşit yönetim tarzı istiyoruz. Futbol sektörü çok azaldı, popülaritesi düşüyor. Bunun en büyük sebebi kötü yönetilmesi.

"HAKEMLERE MESAJ VERİLİYOR"

Hakemlere atamalar ile mesaj veriliyor. TFF'de yaptığımız toplantıda da bunu söyledim. Fenerbahçe maçında hakem performansından memnun olmadığımı söyledim. VAR hakemine birinci hafta, diğer hakeme de ikinci hafta maç verildi.

İRFAN CAN'A VERİLEN CEZA

"KİMSEYE JEST YAPILMASIN!"

İrfan Can Kahveci'nin cezası, sadece buraya çıkmama neden olmadı. Aynı heyetlerin bütün sezonda verdiği kararları takip etme şansımız var. Bugünkü alışkanlık, Galatasaray, teknik heyet ve oyunculara üst sınırdan ceza verilmesi. Kişisel ilişkilerin daha iyi olduğu, orada daha fazla zaman geçiren kulüplere verilen cezaların alt sınır ve daha da altında olması gerçeği var. 'Neden onlara alt sınırdan ceza verdiniz?' demiyoruz. Ancak suçun cezası, kişi ve kuruma göre değişmez. Kimseye jest yapılmasın. Jest yapılacaksa, bütün kulüplere yapılsın. Sert kararlar alınacaksa, bütün kulüplere karşı alınsın.

"5 SENELİK PLAN YAPAN TEK KULÜBÜZ"

Seçilirken kısa vadeli şampiyonluk sözü vermedim. İleriye dönük istikrarlı başarı hedefleyen bir kulüp sözü verdim. Galatasaray'da geleceğe tanışabilecek bir başarı modeli sözü verdim. 5 senelik plan üzerinde hareket eden Türkiye'de tek kulüp Galatasaray. Planın önündeki tek engel, futbolu yönetenlerdir. Bu engelin, bizi engellemesi için bütün girişimleri yapacağız. Diğer kulüplerle ortak fikirde birleşiyoruz. Birçok yerde sonuç almaya başladık. 5 senelik plandan vazgeçmeyeceğiz, bu engeller öyle veya böyle kalkacak."