Burak Elmas: Kulüpler Birliği bütünlüğü bozulmuştur

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Elmas'ın açıklamalarından satır başları:

"Kulüpler Birliği'nin gücü kullanılarak, 3 kulüp başkanımız MHK Başkanı Serdar Tatlı ile görüşerek 9 hakemin maç yönetmemesi adına talepte bulundular. TFF'ye bir liste verildi ama diğer kulüplerin haberi yoktu. Şu an açıklanan listede o hakemler artı 4 hakem daha eklenmiş. O dönem yapılan bu hamleler ve lobiler yüzünden bence Kulüpler Birliği bütünlüğü bozulmuştur"

Ayrıntılar birazdan...