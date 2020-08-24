DHA

İstanbul Pendik'te eşiyle boşanma sürecinde olan Serkan E. kayınpederi tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay anları kameralara yansıdı.

Olay, Esenyalı Mahallesi Miraç Sokakta saat 10.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, boşanmak sürecinde olan Serkan E. bugün mahkeme öncesi eşini görmeye gitti. Eşiyle konuşmak istediği sırada kayınpederi Kamuran Y. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kayınpeder elindeki silahıyla damadı Serkan E.'yi, bacağından vurarak kızıyla birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 ADET BOŞ MERMİ KOVANI BULUNDU

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri silahla yaralanan Serkan E.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversite Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Serkan E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Pendik Asayiş Büro Amirliği ve Olay yeri inceleme ekipleri sokakta delil araştırması yaparken çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi aldı. Ekiplerin çalışmasında 4 adet boş kovan ve Serkan E.'ye ait eşyalar delil torbasına alındı.

KAYINPEDER VE EŞİ GÖZALTINDA

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, olayı gerçekleştiren kayınpeder Kamuran Y.'yi ve boşanmak üzere olan kızını gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.