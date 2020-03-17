17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Borsa İstanbul yönetimi küresel piyasalarda yaşanan oynaklığın ardından devre kesici uygulamasında değişikliğe gitti. BIST'ten yapılan açıklamada "Yüzde 5 devre kesici yukarı yönlü olarak kaldırıldı. Yüzde 5 devre kesici aşağı yönlü uygulanmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Borsamızın 12/03/2020 tarih ve 2020/20 sayılı duyurusu ile Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi ile işlem görmekte olan sıralarda 13/03/2020 tarihinden itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, Pay Piyasası Yönergesinin 27 inci maddesi 2 inci fıkrası uyarınca Borsa Genel Müdürlüğü tarafından ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırılmıştır. İlgili sıralarda yüzde 5 devre kesici tetikleme oranı aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edecektir."
Borsa İstanbul, şubat ortasında 120 bin puanı aşarak rekor kırdıktan sonra koronavirüs salgınının yaygınlaşmasıyla kademeli olarak 110 bine gerilemişti. Vakaların Türkiye'de de başlaması ve küresel piyasalarda sert düşüşler yaşanmasıyla birlikte BIST-100 endeksinde satışlar hızlanmıştı.
Mart ayının ikinci işlem haftasında 110 binden sert düşüşle 93 bine inilmesiyle Borsa Istanbul A.Ş. Genel Müdürlüğünce, Pay Piyasası Yıldız Pazar ve Ana Pazarda işlem gören payların fiyat marjları, devre kesici tetikleme oranı ve devre kesici emir toplama süreleri ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endeksi vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan günlük fiyat değişim limitlerinde 13/03/2020 Cuma gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar geçerli olmak üzere bazı düzenlemelerin yapılmasına karar verilmişti.
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