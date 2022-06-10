Biri kendini vurdu! Öteki mahalleyi ayağa kaldırdı! TikTok uğruna!

Son dakika: TikTok videosu için biri kendini vurdu, öteki mahalleyi ayağa kaldırdı! - Güncel haberler

İHA

Tekirdağ'da, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Bedirhan Sokak’taki boş bir apartmanın önünde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

DEDESİNİN SİLAHIYLA VİDEO ÇEKECEKTİ

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, dedesine ait silahı alan N.Y. (13) arkadaşı ile birlikte apartman önünde TikTok videosu çekmek istedi.

GÖĞSÜNDEN YARALANDI

Bu esnada silahın dolu olduğunu fark etmeyen N.Y., silahın ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesinin ardından N.Y.’yi Çorlu Devlet Hastanesine sevk etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Göğsünden yaralanan N.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve Tik Tok videosu çekmek için silahla oynadığı öğrenildi.

2. TİKTOK VAKASI İSTANBUL'DA

DHA'da yer alan habere göre de, dün akşam saatlerinde İstanbul Sultangazi'deki Esentepe Mahallesi'nde, sokağa hızla giren otomobil, bir süre ilerledikten sonra durdu.

Otomobilden inen kişi bagajı açtı. Bagajın içindekini bir süre darp eden kişi, tekrar otomobile binerek hızla uzaklaştı.

DURUMU POLİSE BİLDİRDİLER

Mahalle sakinleri, otomobildekilerin çocuk kaçırdığını düşünerek, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede araştırma yapan ekipler, otomobilin geçtiği güzergahtaki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Polis, yaptığı araştırma sonucu, otomobildeki 3 kişinin sosyal medya uygulaması tiktok için video çektiklerini tespit etti.

"OTOMOBİLİN PLAKASI YOKTU POLİSİ ARADIK"

Mahalle sakinlerinden Gurbet Erikli, "Dün bir otomobil yol ortasında durdu. Otomobilin bagajını açtılar. Bagajda bir tane çocuk vardı. Çocuğa vurdular. Bunu görünce ben de bağırdım. Bunun üzerine kaçıp, gittiler. Mahalleli sokağa döküldü. Ben çocuk kaçırıldı sandım.

Otomobilin plakası yoktu. Hemen polisi aradık. Poliste geldi. Keşke bize söyleselerdi şaka yaptıklarını, bizde tedirgin olmazdık" dedi. Sosyal medyaları için çektikleri video paniğe neden olan 3 kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.