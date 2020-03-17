17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İbrahim Hışıl'ın (46),minibüste sırtından bıçaklanmış cansız bedeni bulundu. Jandarma, Hışıl'ın bir yıl önce kaçırıp, bir süre ilişki yaşadığı kadın ile kocasını gözaltına aldı.
DHA'nın haberine göre, Güzelçamlı Mahallesi'nde, önceki gün saat 23.00 sıralarında, farları yanık ve lastikleri patlak minibüs olduğunu fark eden çevredekiler, jandarmaya bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, minibüsün içine bakınca kanlar içinde yatan kişiyi görüp, sağlık ekibi çağırdı. Aracın kapısının açılmasının ardından sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sırtından bıçaklanan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, üzerinden çıkan kimlikten, cansız bedenin İbrahim Hışıl'a ait olduğunu belirledi.
BİR YIL ÖNCE KAÇIRDIĞI KADIN VE KOCASI GÖZALTINDA
Mermer atölyesinde işçi olarak çalıştığı ve eski eşinden bir çocuğu bulunduğu öğrenilen Hışıl'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, 3 bıçak darbesiyle öldürülen İbrahim Hışıl'ın bir yıl önce kaçırıp, bir süre ilişki yaşadığı ileri sürülen kadın ile kocasını gözaltına aldı.
SUÇUNU İTİRAF EDEN KADIN TUTUKLANDI
AA'nın haberine göre, şüphelilerden A.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, N.K. adliyeye sevk edildi. Suçunu itiraf eden N.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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