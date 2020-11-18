Bir 'oyun' dehşeti daha!

Son dakika haberi... Bir 'oyun' dehşeti daha! Ankara'daki ikizlerin ardından şimdi de Malatya'da kuzenler

HABERTURK.COM / Ajanslar

Çocukları ölüme sürüklediği iddia edilen bilgisayar oyunlarına ilişkin iddialara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İki gün önce Ankara'da oyun tartışması sonucu çıkan kavgada 13 yaşındaki ikizlerden biri çekiçle vahşice. Bu korkunç olayla yeniden gündeme gelen bilgisayar oyunlarına ilişkin tartışmalar sürerken, Malatya'dan bir dehşet haberi daha geldi. 15 yaşındaki bir çocuk, cep telefonu oyunu yüzünden tartıştığı kuzenini bıçakladı.

Korkunç olay, Malatya Çarmuzu Mahallesi Hala Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları olan M.E.G. (15) ve S.G. (15) arasında cep telefonunda oyun oynama yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda S.G. bir süredir evlerinde kaldığı M.E.G.'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.

Aile yakınları tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen M.E.G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bölgede çalışma yapan polis ekipleri olayda kullanılan bıçağı bir evin çatısında bulurken, şüpheli S.G. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü.