HABERTURK.COM

Migros İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort, Haberturk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki ve Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'ın sorularını yanıtladı.

Özgür Tort'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Esenyurt dağıtım merkezinde sorunun çözülmesi memnuniyet veren bir sonuç. İşçilerimizin bir bölümü önceden dönmüştü zaten.

- Hizmet sektörünün en önemli misyonu çalışan odaklılığı. Bizi üzen bu kadar çalışan odaklı bir şirketin çalışanlarıyla gündemde olması. Koskocaman bir aile 55 bin kişi barındırıyor. Esenyurt merkezinde 530 kişi çalışıyor. Türkiye çapında 26 dağıtım merkezi var.

- Ürünler toplanıp bu depolara geliyor, buradan mağazalara dağıtılıyor. Esenyurt bölgesi Trakya'dan İstanbul içinde Sarıyer'e kadar dağıtım yapan bir merkez. Sürecin başlangıcında doğal olarak çalışanların farklı talepleri olabiliyor.

'TOPLAM GELİR ARTIŞI YÜZDE 54'

- Bir kaç defa açıklamalarımızda beyan ettik. Yüzde 8 nerden çıktı bilmiyoruz. Rakamlar ortada prim sistemi dediğimiz toplam gelir artışı yüzde 54 olarak yapıldı.

- Migros 50 senedir sendikalı çalışan bir şirket. Her türlü konuda eleştiriye alışık olmamız lazım. Eksik bilgi, taraflı bilgi yanlı bilgi paylaşıldı sosyal medyada.

'BİNLERCE ÜRÜN ZİYAN OLMA NOKTASINA GELDİ'

- İş ortağımız bize 3 Şubat'ta tarihinde iş durduruldu bilgisi verdi. Eylemin her türlüsüne bizim saygımız var. Bir deponun çalışamaz hale getirilmesi bizim yönetebileceğimiz bir konu değil. İşin doğasında hem mağazalarımıza hem binlerce ürünün ziyan olması noktasına giren bir süreç. O malların dağıtılamaması son derece sıkıntılı bir tablo oluşturdu. O depo tam 6 gün çalışmadı. Son noktaydı iş akdini feshetmek. Çalışmamanın ötesinde bir başka arkadaşın çalışmasını da engellemek var.

- İş duruyorsa yapacak fazla bir şey yok, o deponun önce çalışması lazım. O kadar net ki ifademiz. İşten çıkış noktasının ertesi günü bütün çalışanlar işlerine devam etti. Bir çoğu döndü. Bizim için bunların hepsinden öte bu yapılandırma sürecinde çıkan bilgi paylaşımıdır.

'EKSİK VE KİRLİ BİLGİ İLETİŞİMİ SORUNLU HALE GETİRDİ'

- Migros 68 yıllık bir marka. Biz bir açıklama yapıyoruz ücret artışlarıyla ilgili, yüzde 8 artış yapıldı gibi bir ifadeye dönüyor konu. Eksik bilgi, kirli bilgi bu iletişimin sorunlu hale gelmesinde arkasında yatan en önemli sebep.

Tabii ki empati yaptık. Hangimiz ister ki böyle bir görüntüyü. Çalışanların en doğal hakkıdır tepki vermek. Tepki çerçevesine insanların buna saygı duyması lazım.



Ama iki şey birbirine karışıyor. Bir demokratik hak sizin demokratik hakkınız bir başkasının çalışmasını engelleyecek bir yapıda olmaz. İkincisi hepimizin özgürlük alanları var. Hepimizin özgürlük alanları başkalarının sosyal alan sınırında biter.

İşin özünde o birebir kurgulanan iş ortağımızdan da bize aktarılan bilgileri üst üste koyduğumuzda gelen tablo yüzde 80'lik bir artışa tekabül ediyor. Bugün asgari ücret ve bunun üzerine verdiğimiz prim sistemlerinin ortaya çıkan ücretlerin daha da öteye götürmesini herkes ister. Bir ekonomik bazımızın ekonomik rasyonelimizin olması lazım.

55 bin kişilik bir aileden bahsediyoruz. Herkesin haklarını gözetecek dengeyi korumak bizim en önemli görevimiz.

İşten ayrılan tüm çalışanlarımıza geri dönme çağrısı yaptık. 180 kişiden 70 kişi döndü. Beklentim diğerlerinin de dönmesi.

'PERSONEL GİDERİMİZ YÜZDE 10-11 SEVİYESİNDE'

Bizim sektörümüz insan yoğun bir sektör. Bizim personel giderlerimizin oranı yüzde 10-11 seviyesinde. Bu rasyo neyle kıyasladığımıza bağlı. Türkiye içerisindeki tüm rekabetle kıyaslarsak yüksek bir oran. Ama dünya standartlarıyla kıyasladığımızda makul bir seviyede

Bu rakamı iyileştirmek özü verimliliktir. O verimlilik üzerine gidilmesi lazım. Zaten buradaki ana siteminde özünde yatan çok basit bir prim sistemi var. Bu prim sisteminde çözüme gitmemizi de sağlayan bu oldu açıkçası. Prim sisteminin özü çalışanın işine devamını sağlamak ve bir de bir zaman işine geldiğinde icradan sorumlu olduğu konuda asgari bir işinin icrasını yerine getirmektir

Prim sistemi çok matah bir sistem olduğunu söylemiyorum. Prim sistemi tamamen düzenli ve verimli çalışmayı sağlayan bir kurgu.

Uzlaşma noktasında özü bu zaten ücretlerle ilgili daha farklı bir şey yapılamayacağını arkadaşlarımıza defaten anlattık. Çünkü ücretle ilgili her şey dengeler çerçevesinde yapılmıştı zaten. Prim sistemini daha sadeleştiren, daha basitleştiren, bir parça daha iyileştiren bir yönteme getirerek çözümü sağladık. Kriterleri daha basit hale geldi. Daha anlaşılabilir daha anlatılabilir. Basit olan sistem daha basit hale geldi

'TÜM ÇALIŞANLARIN DÖNMESİNİ İSTERİZ'

Tüm çalışanların dönmesini isteriz. Gülabi sembol oldu dönmesini isteriz tabii. Bizim personelimiz bizim çatımızda çalışan arkadaşlarımız. İş akdinin feshi ertesi günü işe dönüş çağrısı yapıldı.

Ülkemizdeki asgari ücret artışı belli buna paralel bir ücret artışı var, diğeri ise primdeki artış.

Bizim taşeron firma diye nitelendirdiğimiz uzun yıllardır birlikte çalıştığımız iş ortaklarımız. Şu anki ortam ekonomik şartlar ötesinde yoğun bir mal trafiği yaşadığımız bir ortamdayız. Bu kurgunun içerisinde hepsini daha şeffaf anlatmamız lazım arkadaşlarımıza. Bu konularda iletişimi daha da güçlendirmemiz gerektiğini ben de görüyorum. Bizim çıkardığımız ders daha iyi iletişim.

'MAĞAZACILIK TARAFI SENDİKALI'

Migros'un mağazacılık tarafı sendikalıdır. Dağıtım merkezleri 3 farklı iş ortağımızla tarafından çalıştırılıyor. Paylaşım sürecini iş ortaklarımızla götürdük. Bu diyalogların içerisinde süreci götüren iş ortaklarımız biz de bu sürecin bir an önce bitmesi için iş ortaklarımıza desteğimiz verdik.



Haluk beye özellikle teşekkür ederim. Bu süreçte hem bizimle hem de işçi arkadaşlarımızla diyalog kurarak destek verdi. Dün akşam da önemli bir mesai harcadı bizim arkadaşlarımız ve iş arkadaşlarımızla çözüm ulaşmakta önemli katkıda bulundu teşekkür ediyorum ona da.

Migros çok ciddi halka mal olmuş marka. Bu kurgunun içerisinde biz çok fazla paydaşı olan kurumuz. O kurgunun içerisinde en önemli odak insan. Öteki türlü bir kurum 68 sene ayakta kalamaz. Sendikal süreçler bir tek bizimle sınırlı değil. Bağlı olduğumuz Anadolu Grup kendimizin dışında büyük şirketlerin tamamı sendikalı.

İnsan odaklı her türlü yaklaşım çözümü ortaya koyabilecek olan önemli olan diyalogları açık tutmak. Bu sürecin en başında tüm çalışanlara geri dönme çağrısı zaten yapıldı. Bugün o noktaya geldiği için en mutlu benim. Özellikle ne gördük dediğimiz zaman biz kendimiz için notlarımız aldık. Özellikle sosyal medyada paylaşım yapılırken içeriğine bilgisine vakıf olmayan paylaşımların toplumda nasıl bir huzursuzluk yarattığını çok net gördüğümüzü düşünüyorum.

Bir gecede 13 milyon etiket değiştirdik. KDV indirimi derhal yansıdı.