Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem!

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde AFAD'da göre 4,2, Kandilli'ye göre 4,1 büyüküğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, deprem saat 12.22'de Karlıova ilçesi Kaynarpınar bölgesinde yerin 3 km derinliğinde meydana geldi.

AFAD'a göre ise deprem 9 km derinlikte olurken büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü.

Yaşanan deprem sonrasında Bingöl ve sarsıntının hissedildiği Muş ve Erzincan'da "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı sıkça araştırılmaya başlandı. İşte, Kandilli Rasathanesi son depremler tablosu...