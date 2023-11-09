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Beyaz Saray yaptığı açıklamada, İsrail'in, Perşembe gününden itibaren insanların çatışmalardan kaçmasına izin vermek amacıyla Kuzey Gazze'de 4 saatlik 'duraklamalara' başlayacağını söyledi.

Beyaz Saray açıklamasında kararı 'doğru yönde atılmış bir adım' olarak nitelendirdi.

Açıklamada insanların Gazze'de kaçmasını sağlayacak iki insani koridora izin verileceği belirtilirken "Ateşkesi hala desteklemiyoruz" denildi.

3 SAAT ÖNCEDEN DUYURULACAK

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin bölgeden ayrılması için saldırılara verilecek her 4 saatlik aranın İsrail tarafından 3 saat önceden duyurulacağını belirtti.

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Araların insani yardımların ihtiyacı olan bölgelere ulaştırılmasına ve Filistinlilerin "zarar görmeden bölgeden ayrılmalarına" olanak tanıyacağını savunan Kirby, "Bu aralar, özellikle de sivillerin çatışmalardan uzakta daha güvenli bölgelere ulaşmalarına yardımcı olmak açısından doğru yönde atılmış bir adım." dedi.

Kirby ayrıca, İsrail'in bugün başlaması planlanan 4 saatlik aralar boyunca bu bölgelerde herhangi bir askeri operasyon yapmayacağını kendilerine ilettiğini ifade etti.