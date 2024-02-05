Son dakika haberi Beşiktaş transferi açıkladı!
Beşiktaş, Joe Worrall transferini resmen açıkladı. İngiliz oyuncunun kulübü Nottingham Forest da Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a sezon sonuna dek kiralandığını açıkladı.
Giriş: 05.02.2024 - 20:56 Güncelleme: 05.02.2024 - 21:13
Beşiktaş, Joe Worrall transferini resmen açıkladı. İngiliz oyuncunun kulübü Nottingham Forest da Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a sezon sonuna dek kiralandığını açıkladı.
BEŞİKTAŞ BÖYLE AÇIKLADI
SATIN ALMA OPSİYONU VAR
Nottingham Forest da Joe Worrall'ın Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
Joe Worrall'ın Beşiktaş'a kiralık işlemini tamamladığını doğrulayabiliriz.