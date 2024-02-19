Son dakika haberi Beşiktaş sözleşmesini feshetti!

Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

EMİRHAN İDDİALARI REDDETTİ

Emirhan Delibaş daha sonra bu iddialar üzerine, "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur." açıklamasını yapmıştı.