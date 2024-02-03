Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        63
        Fenerbahçe
        FB
        60
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Kasımpaşa
        KSM
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        Rams Başakşehir
        İBFK
        30
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        27
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        26
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        23
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        23
        Tümosan Konyaspor
        KON
        22
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş MHK'dan cevap bekliyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş MHK'dan cevap bekliyor

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile oynanan maçta penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kuruluna yapılan başvuruya henüz cevap verilmediğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 16:26 Güncelleme: 03.02.2024 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş MHK'dan cevap bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı müsabakada, kazandığımız penaltı vuruşunun VAR'ın izleme tavsiyesinde bulunmasının ardından iptal edilmesi hakkında 29 Ocak 2024 tarihinde Merkez Hakem Kuruluna aşağıda bulunan başvurumuzla ilgili olarak tarafımıza henüz bir cevap verilmediğini kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

        Beşiktaş Kulübünün Merkez Hakem Kuruluna yaptığı başvuru şöyle:

        "28 Ocak 2024 tarihinde Sivas'ta oynanan EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş maçında karşılaşmanın hakemi tarafından futbolcumuz Salih Uçan'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verilmiştir. Karşılaşmanın VAR hakemleri yeniden izleme tavsiyesiyle hakemi monitöre çağırmış ve neticesinde iptal kararı çıkmıştır. VAR'ın oyunun içindeki tüm dinamiklere hakim olan hakemin takdir hakkını irdeleyerek kararın değiştirilmesi yönünde yaptığı tavsiyenin mahiyetini, VAR'ın bu konuya müdahil olmasının hangi yazılı maddeye bağlı olduğunu, yazılı bir maddeye bağlıysa gerekçesini tarafımıza bildirmenizi rica ediyoruz.

        Aynı şekilde, belirttiğimiz hususa benzerliği üzerinden bir önceki haftaya dahil Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasında oyuncumuz Milot Rashica'nın yerde kaldığı pozisyonda VAR hakemi neden maçın hakemini uyarmamış, inceleme yapması konusunda hassasiyet göstermemiştir. Birbirine çok benzeyen iki olayda iki farklı yaklaşımın gösterilmesinin nedenlerini izah edecek açıklama yapmanızı talep etmekteyiz. Futbolun adalet mekanizmasının önemli ayağı olan hakemin oyunun gerçek aktörü olup, hayati hatalar dışında VAR odasından destek almadan adil yönetim göstermesini, kulübümüz güzel oyuna katkı sağlayacak bir gereklilik olarak görmektedir. Üst üste iki haftada alınan kararlarda tekli yönetim esasının sınırlarının akıllarda soru işaretleri bırakması üzücüdür. Hakem-VAR standardının kamuoyu tarafından bilinmesinde fayda olduğunu düşünmekteyiz. Bilgilendirme talebimize dönüşünüzü bekleriz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Boya ve parfüm fabrikasında yangın!
        Boya ve parfüm fabrikasında yangın!
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
        Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
        The Crown'ın kıyafet ve aksesuarları açık artırmada
        The Crown'ın kıyafet ve aksesuarları açık artırmada
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa