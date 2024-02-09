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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi Beşiktaş Ernest Muci'yi transfer etti! - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş Ernest Muci'yi transfer etti!

        Beşiktaş, transferin son gününde Arnavut futbolcuyu Ernest Muci'yi kadrosuna kattı. İstanbul'a gelen genç oyuncu, "Çok mutluyum. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi benim için. Taraftarımızla, hocamızla, takımla tanışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 14:17 Güncelleme: 09.02.2024 - 18:38
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        Beşiktaş transferi açıkladı!
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        Beşiktaş, Arnavut futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Muci, 17.20 sularında İstanbul'a geldi.

        Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

        Futbola ülkesi Arnavutluk'un FK Dinamo takımında başlayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Tirana'nın altyapısına geçti. 2018'da başkent temsilcisinde A takıma yükselen Muci, 2021'de Polonya takımı Legia Varşova'ya transfer oldu.

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        Santrfor, 10 numara ve kanatlarda görev yapabilen Ernest Muci, Tirana'da 54 resmi müsabakada 20, Legia Varşova'da ise 114 resmi müsabakada 21 kez gol sevinci yaşadı.

        İŞTE İLK SÖZLERİ... ARAT VE YÜCEL DE KONUŞTU

        Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş gibi büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Statta taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlarımla ve hocamızla tanışmak istiyorum. Beşiktaş için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

        "BENİM İÇİN BİR RÜYA"

        Beşiktaş'ın kendisi için bir rüya olduğunu söyleyen Muci, "Çok mutluyum. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi benim için. Taraftarımızla, hocamızla, takımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bu efsanevi kulübe gelmek benim için paha biçilemez." sözlerini sarf etti.

        Hızlı bir transfer süreci olduğunu söyleyen Muci, "Hızlı bir transfer oldu. Maç oynadıktan sonra hızlıca gelişti benim adıma. Sabah Varşova'ya geçtim buraya gelebilmek için. Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum." dedi.

        "SANTOS ÇOK İSTEDİ"

        Muci transferi için konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Beşiktaş camiasına yeni sporcumuz Muçi hayırlı olsun. Beşiktaş camiası her şeye layıktır. Bizler de bu göreve gelirken Beşiktaş'ın emrinde olduğumuzu söyledik. İnşallah güzel başarılara fırsat olur. Genç takımımızla güzel şeyler yaparız. Hocamızın güvendiği bir oyuncu. Samet Hocamız iki aydır üzerinde çalışıyordu. Çok severek geldi. Beşiktaş'ı çok iyi çalışmış. Genç oyuncularımızla çok iyi bir birliktelik olacak. Camiamızın mutlu olacağı transfer oldu. Hayırlı olsun Beşiktaş'a" dedi.

        İkinci başkan Hüseyin Yücel'in transferdeki emeğine dikkat çeken Arat, "Transferde dostluklarımızın çok etkisi oldu. Sporcumuzun ailesinin Türkiye'yi istemiş olması, sporcunun istemiş olması çok güzel bir netice getirdi. Transferde çok büyük emeği geçti ikinci başkanımı Hüseyin Yücel'in." ifadelerini kullandı.

        PSG BAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

        Muci transferi için konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "Beşiktaş'a ve ülkemize hoş geldi. Çok uğraştık ama sonucu iyi oldu. Hayırlı olsun. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye çok teşekkür ederim. İnşallah Beşiktaş'ımıza çok katkı sağlayacak bir oyuncu aldık. Her şey çok güzel olacak. Kendisi de çok mutlu olacak." dedi.

        Muci'nin dövmelerine değinen Yücel, "Ensesini göstermek istiyorum. Kartal dövmesi var, doğum günü da 19.03. İnşallah Beşiktaş'a çok uğurlu gelecek. Kardeşimizin instagram hesabı var, sürekli takip ediyor. Beşiktaşlılar onu takip etsin." sözlerin sarf etti.

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