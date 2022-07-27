Beşiktaş'a ABD'li pivot

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, en son Minnesota Timberwolves ile yaz liginde forma giyen 23 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde geçen sezon Kansas ile 40 maça çıkan McCormack, 10.6 sayı ve 7 ribaunt ortalamasıyla oynadı.