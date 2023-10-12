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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi Beşiktaş'a 2 yardımcı geldi! - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş'a 2 yardımcı geldi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Yardımcı Antrenörlük görevine Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric'in getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 12.10.2023 - 17:49
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        Beşiktaş'a 2 yardımcı geldi!
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        Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir.

        Vukas’a ve Modric’e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

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