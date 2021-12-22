BDDK'dan cep telefonuna taksit düzenlemesi

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) cep telefonlarında yenilenmiş ürünlere kredi kartına taksit getirdi. Yeni telefonlar için de tüketici kredisi limitini artırdı. BDDK'dan yapılan açıklamaya göre yenilenmiş cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde sınır 3 bin 500 TL'den 5 bin TL'ye çıkarıldı. Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL'nin üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi.

BDDK'nın duyurusu şöyle:



''Kurul Başkanlığının 20.12.2021 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen, 15.12.2021 tarih ve E-24049440-045.01[12]-35542 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;



- Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme süresinin; kart kabulünü sağlayan işyerinin 22.08.2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik uyarınca “yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” niteliğinde olması kaydıyla, bahse konu yönetmelik kapsamında “yenilenmiş ürün” niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, fiyatı beş bin Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için on iki ay, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonları için altı ay olarak belirlenmesine,



- Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen,

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan üç bin beş yüz Türk Lirası tutarının beş bin Türk Lirası olarak artırılmasına,

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırının, fiyatı beş bin Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için on iki ay, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonları için üç ay olarak belirlenmesine,



- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına

karar verilmiştir.''

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