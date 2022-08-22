Medipol Başakşehir, İngiltere'nin Aston Villa takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Burkina Fasolu milli futbolcu Bertrand Traore için imza töreni düzenledi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen törene, turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
Törende açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, önemli takımlarda forma giyen kariyerli bir futbolcuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, "Takımımız çok değerli oyunculardan oluşuyor. Şampiyonluk yaşamış ve sürekli Avrupa'yı zorlayan bir takımız. Traore'nin burada başarılı ve mutlu olacağına inancım tam." ifadelerini kullandı.
Premier Lig'den birçok oyuncunun Medipol Başakşehir'de forma giydiğini hatırlatan Gümüşdağ, "Mesut Özil başta olmak üzere Chadli, Adebayor, Clichy, Robinho, Demba Ba ve Skrtel gibi futbolcular bizimle çok önemli başarılara ortak oldu. Traore de Medipol Başakşehir'i tercih etti. Başka isteyen kulüpler de vardı. Traore'nin transferinden büyük mutluluk duyuyoruz. Emre hoca da kendisini çok arzu etti. Hayırlı olsun. İnşallah geçmişteki başarılarının daha güzelini burada da yaşar." diye konuştu.
Transferden dolayı Aston Villa'ya da teşekkür eden Göksel Gümüşdağ, "Aston Villa ile Trezeguet transferiyle başlayan çok iyi ilişkilerimiz var. Traore kiralık olarak başladı. Niyetimiz anlaşarak satın alma opsiyonu oluşturmak. Karşılıklı centilmenlik anlaşmamız var. İnşallah Traore'yi sezon sonu ailemizin içine katmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Bertrand Traore: "Bu kulüpte olduğum için çok mutluyum"
Burkina Fasolu oyuncu Bertrand Traore, Medipol Başakşehir'de forma giyeceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.
Çok önemli bir takıma transfer olduğunu vurgulayan 26 yaşındaki hücum oyuncusu, "Bir an önce sahada yer almak için sabırsızlanıyorum. Büyük bir tercih yaptım. Kısa vadeli düşünmedim. Eddie Newton ve Emmanuel Adebayor'dan çok olumlu bilgiler aldım. Bunlar da karar vermemde önemli etken oldu. Bu kulüpte olduğum için çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.
Turuncu-lacivertli takımın önemli oyunculardan oluştuğunu aktaran Bertrand Traore, "Emre Belözoğlu ile konuştum. Benim sisteme uyacağımı çok net bir şekilde ifade etti. Ona çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza da ilgisi ve alakası için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleştirildi. Traore, yeni takımında giyeceği 9 numaralı formayla basın mensuplarına poz verdi.
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