Barcelona yeni sponsorluk anlaşmasıyla birlikte Camp Nou Stadyumu'nun adının değiştiğini açıkladı.

Katalan ekibinden yapılan açıklamada, müzik dinleme platformu Spotify ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kulüp tarihinde ilk kez stadyum isim hakkı satılırken, yeni sezonla birlikte Spotify Camp Nou Stadyumu hayata geçecek.

Öte yandan Spotify markası, 4 sezon boyunca Barcelona'nın kadın ve erkek takımlarının da göğüs sponsorluğunu üstlenecek.

İşte Barcelona'nın açıklaması:

"Spotify 2022/23 sezonuyla başlayacak anlaşma ile 4 yıl boyunca erkek ve kadın futbol takımlarının forma göğüs sponsoru, 3 yıl boyunca ise antrenman forması sponsoru oldu.

Spotify ayrıca kulüp tarihinde ilk kez Spotify Camp Nou olarak adlandırılacak stadyumun da isim ortağı oldu"