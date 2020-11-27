İHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 20 Eylül günü yaşanan olayda 24 yaşındaki Firuze Ercan, apartmanın 4’üncü katından düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan genç kadın yoğun bakıma alındı. Bu sırada kadının kocası G.E. (33) ise polise verdiği ifadesinde eşinin intihar ettiğini öne sürdü.

DARP EDEREK BALKONDAN SAVURDUĞUNU İDDİA ETTİ

İHA'nın haberine göre, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kadın kendine gelince gerçek ortaya çıktı. Hastanede polise ifade veren Firuze Ercan, evlerinin tadilatta olması nedeniyle bir süredir bir arkadaşlarının evinde kaldıklarını ve bu nedenle annesine gitmek istediğini söylemesi üzerine 2 yıllık eşi ile tartıştıklarını ve eşinin kendisini darp ederek kolundan tutup balkona savurduğunu ifade etti.

KOCA TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST KALDI

Olayın yaşandığı 4. kattaki balkondan yere düştüğünü ve sonrasını hatırlamadığını söyleyen genç kadının şikâyeti üzerine gözaltına alınan koca G.E. hakkında Malatya 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Basit yaralama' suçundan dava açıldı. Hakim karşısına çıkan koca G.E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'OLAY İNTİHAR OLARAK KAPATILACAKTI'

Hiçbir kamere kaydı ve tanığın olmaması nedeniyle ölmesi durumunda olayın intihar olarak kapatılacağını söyleyen genç kadının sol bacağı ile yüzümün sol kısmına protez takıldı. Bacağında da 3 santimetrelik kısalma olan kadın, kocasından şikâyetçi olduğunu ve boşanma davası açtığını söyledi.

AVUKAT: CİNAYETE TEŞEBBÜS AĞIR CEZADA YARGILANMALI

Mahkeme tarafından koruma kararı verilen kadının hastanedeki tedavisi sürerken, mağdur kadının avukatı ise olayın basit yaralama olmadığını söyleyerek cinayete teşebbüs olması nedeniyle davanın ağır ceza mahkemesinde açılmasını talep etti.