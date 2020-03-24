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Balıkesir'in Bereketli ilçesi merkez üssü olan 4,1 büyüklüğünde yerin 5 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Enstitüsü verilerine göre, saat 12.37'de Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü.