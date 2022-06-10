GES koşulları açıklandı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı GES ihraçları için duyuru yaptı. Senetler için asgari talep tutarı 1.000 TL olup 1 TL’nin katları şeklinde ihraç edilecek. Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran 2022 Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak. Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık hasılat payları toplamı esas alınacak.

3 AYLIK KUPON FAİZİ EN AZ YÜZDE 4.88 EN FAZLA YÜZDE 5.65

GES’te 3 ayda bir kupon ödemesi yüzde 5.32 yıllık bileşik yüzde 23.04 olacak. Ancak GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak. Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık hasılat payları toplamı esas alınacak. Kupon ödemeleri, Hazinece belirlenen getiri oranının hasılat payı tutarları gerçekleşmeleri neticesinde hesaplanan endeks değeri ile yeniden değerlenmesi yöntemiyle hesaplanacak. Bu hesaba göre 3 aylık kupon faizi bu kurumların kâr aktarımlarına göre en az yüzde 4.88 en fazla yüzde 5.65 olacak. Buna göre yıllık getiri de bileşik olarak en çok yüzde 26 civarında olacak.



Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:



''Bakanlığımızca, yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk Lirası cinsi varlıklara yönelimlerini teşvik etmek amacıyla gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) ihraç edilecektir.

TALEP 15 HAZİRAN – 22 HAZİRAN ARASINDA TOPLANACAK

Bu çerçevede, Türkiye genelinde 15 Haziran – 22 Haziran 2022 tarihleri arasında, GES ihracına ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirilecektir. Söz konusu senet, yalnızca gerçek kişilere ihraç edilecek olup talep toplama işlemleri ile kupon ve anapara ödemeleri aşağıdaki bankaların şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

ZİRAAT BANKASI, HALK BANKASI, VAKIFLAR BANKASI ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞECEK



1) T.C. Ziraat Bankası AŞ.

2) T. Halk Bankası AŞ.

3) T. Vakıflar Bankası T.A.O.

24 HAZİRAN'DA YATIRIMCILARIN HESAPLARINA AKTARILACAK



Senetler için asgari talep tutarı 1.000 TL olup 1 TL’nin katları şeklinde ihraç edilecektir. Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran 2022 Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır.GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacaktır. Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık hasılat payları toplamı esas alınacaktır.

GETİRİ YÜZDE 23.04



Kupon ödemeleri, Hazinece belirlenen getiri oranının hasılat payı tutarları gerçekleşmeleri neticesinde hesaplanan endeks değeri ile yeniden değerlenmesi yöntemiyle hesaplanacaktır.

Bu kapsamda, ihraç edilecek senetlere ilişkin genel bilgiler aşağıda yer almaktadır:

GES’lerin kupon ödemelerinde esas alınacak beklenen hasılat payı tutarı olarak, 2022 Yılı Bütçe Kanunu’nda açıklanan 2022 yılı için toplam 874.144.000 TL (DHMİ’den sağlanan gelir tahmini 565.993.000 TL ve KEGM’den sağlanan gelir tahmini 308.151.000 TL) olan gelir tahmini tutarı baz alınacaktır. Bu kapsamda, ilgili aylar için hasılat endeksinin hesaplanmasında söz konusu projeksiyonların gelir tahmin rakamının ilgili yıl için aylık olarak eşit dağıldığı varsayımı esas alınmaktadır.

SIFIR STOPAJ

Diğer taraftan, senetler, mevcut vergi mevzuatına tabi olup Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi uyarınca vergilendirilecektir. Bununla birlikte, 22.12.2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, ilgili Kanun maddesinde geçici madde eklenerek değişikliğe gidilmiş olup 22.12.2021 – 31.12.2022 tarihleri arasında iktisap edilen, DİBS’lerden elde edilen gelir ve kazançlara %0 stopaj oranı uygulanacaktır. Bu sebeple, 23.09.2022 ve 23.12.2022 tarihlerinde yapılacak kupon ödemelerinde stopaj oranı %0 olacaktır.''

DEVREDİLEMEYECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan GES Yatırımcı Kılavuzu'na göre senetler devredilemeyecek.

Senetler, başka yatırımcılara satılamayacak ve devredilemeyecek. İstisnai durumlar dışında yatırımcılar senetlerini, satın aldıkları bankadan bir başka bankaya transfer edemeyecek.

Talep toplama dönemlerinde yatırımcıların, almak istedikleri senet tutarını aracı banka nezdindeki “vadesiz TL mevduat hesabına” yatırmaları gerekiyor.

Senetler, talep toplama dönemi sonunu takip eden ve Hazinece duyurulan valör tarihinde yatırımcıların “yatırım hesaplarına” aktarılacak.



Banka tarafından yatırımcıların mevcut veya talep tarihinde açılan vadesiz TL mevduat hesabına ihraca konu tutarlar için Hazinenin ihraç duyurusunda belirteceği talep toplama bitiş tarihinden valör tarihine kadar bloke konulacak.



Talepte bulunan yatırımcılar, talep toplama dönemi boyunca taleplerini iptal edebilecek. Bu tarihler haricinde iptal işlemi yapılamayacak, ancak valör tarihinden önce gerçekleşen ölüm, haciz vb. mücbir durumlarda mevcut hukuki mevzuat bankalar tarafından uygulanacak.

BANKALAR HESAP İŞLETİM ÜCRETİ ALMAYACAK

Başka bir bankacılık işlemine konu olmadığı sürece yatırımcılardan, senetlerin vade tarihine kadar vadesiz TL mevduat hesabı ve yatırım hesabı için hesap işletim ücreti alınmayacak.

Senetler sadece kayden takip edilecek. Ayrıca, başka bir yatırım işlemine konu olmadığı sürece yatırımcılardan, söz konusu senetlerin vade tarihine kadar, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yansıtılan ücretler alınmayacak.

Ödemelerin tatil gününe denk gelmesi durumunda, yatırımcılara yapılacak ödemeler, sonraki ilk iş günü gerçekleştirilecek.

FİYATLAR GÜNLÜK OLARAK RESMİ GAZETE'TE YAYIMLANACAK

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