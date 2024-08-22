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        Haberler Sağlık Enfeksiyon ve Salgın Son dakika haberi Bakanlıktan Batı Nil Virüsü açıklaması | Sağlık Haberleri

        Son dakika haberi Bakanlıktan Batı Nil Virüsü açıklaması

        Sağlık Bakanlığı: Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 19:33 Güncelleme: 22.08.2024 - 20:30
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        Bakanlıktan Batı Nil Virüsü açıklaması
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        Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika Batı Nil Virüsü açıklamasında;

        "Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." denildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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