Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TRT - EBA TV uzaktan eğitim yayınlarının, dijital tv yayın platformlarındaki bilgileri netleşti.

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