Bakan Yumaklı'dan gıda denetimi açıklaması

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM'de bütçe görüşmelerinde "2023 yılında 1 milyon 215 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. 2023 yılı içerisinde toplam 58 milyon doz şap aşısı ürettik ve 40 milyon dozunu uyguladık. Azerbaycan’a 9 milyon doz şap aşısı ihraç ettik." ifadelerini kullandı.