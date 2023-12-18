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        Haberler Gündem Bakan Yumaklı'dan gıda denetimi açıklaması - Gündem haberleri

        Son dakika haberi Bakan Yumaklı'dan gıda denetimi açıklaması

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında 1 milyon 215 bin gıda denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 22:37 Güncelleme: 18.12.2023 - 23:08
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        Bakan Yumaklı'dan gıda denetimi açıklaması
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM'de bütçe görüşmelerinde "2023 yılında 1 milyon 215 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. 2023 yılı içerisinde toplam 58 milyon doz şap aşısı ürettik ve 40 milyon dozunu uyguladık. Azerbaycan’a 9 milyon doz şap aşısı ihraç ettik." ifadelerini kullandı.

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