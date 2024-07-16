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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Yeni vergi paketini 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkesiyle hazırladık. Dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 14:42 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:44
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        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek vergi paketine yönelik açıklamalarda bulundu.

        Bakan Şimşek "Pakette, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor" ifadelerini kullandı.

        Yeni vergi paketini 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkesiyle hazırladıklarını belirten Bakan Şimşek "Dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor" açıklamasında bulundu.

        Şimşek ayrıca "Çalışmalarımızı, Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütmeye devam edeceğiz. Kayıt dışılıkla kararlı mücadele ve gönüllü uyumu artıracak, bu yolla mali disiplini güçlendirecek adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

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