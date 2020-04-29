Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Normalleşme süreci planlandığı şekliyle devam ederse 1 Haziran'da okullar açılabilir" diye konuştu.

Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK

Bakan Selçuk açıklamalarını şöyle sürdürmüştü "Ülkemiz koronavirüsle mücadele içindedir. Hastalığın ortaya çıktığı ilk günden itibaren devlet olarak hızlı ve isabetli karar almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimlerle gerekli değerlendirmeleri yapıp gereken önlemleri ivedilikle alma kararı içinde olduk. Uzaktan eğitim ve okullarımızdaki koruyucu sağlık ürünleriyle ilgili üretim hizmetlerine de kesintisiz olarak devam ediyor.

Bakanlığımız bünyesinde, Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda öğrencimiz var. Ayrıca yaklaşık 1 milyon öğretmenimiz de bakanlığımız bünyesinde görev alıyor. Bu nedenle alınan tüm kararların ülkemizdeki birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğinin de bilinci içerisindeyiz.

Dünya ülkelerinin birçoğundan daha kısa sürede uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da şimdiden görüyoruz. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ve sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Şu an çocuklarımızın en güvende olduğu yer evleri" dedi.