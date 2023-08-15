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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle, bugün Türkiye’de sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz verilerine göre; en yüksek sıcaklık 49,5 °C ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü.

Eski rekor 20 Temmuz 2021'de 49,1 °C ile Şırnak Cizre'de ölçülmüştü. Bu anlamda iklim değişikliğiyle mücadele için; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle, bugün Türkiye’de sıcaklık rekoru kırıldı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz verilerine göre; en yüksek sıcaklık 49,5 °C ile #Eskişehir #Sarıcakaya'da ölçüldü.



Eski rekor… pic.twitter.com/oSKgtRzhYa — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) August 15, 2023

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.