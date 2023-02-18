Bakan Koca: Bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler kontrol altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi çevresine kurulan sahra hastanesi ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada "Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın konuşmasından başlıklar şöyle:

10 afet ilindeki hastanelerimizde deprem sebebiyle yatan hasta sayısı 6 bin 108, taburcu edilen hasta sayısı 13 bin 612'dir.

Afetten etkilenen illerimizde birinci basamak sağlık hizmeti muayene sayısı ilk 12 günde 962 bin 482'ye ulaşmıştır.

DEPREM SONRASINDA ÖNLEM ALINMAZSA BU DA OLACAK! AFET ZİNCİRİNE DİKKAT!