Bakan Koca: Kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yok

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hastanelerin kapasitelerinin dolduğu yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlara tepki göstererek, iddiaları yalanladı.

Bakan Koca, iddialara karşı Twitter'da açıklama yaptı.

Koca, "COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur" ifadelerini kullandı.