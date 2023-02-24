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Haberler Sağlık

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan "Şebeke suyunu içmeyelim" uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, "Valilik ve kaymakamlıklar açıklama yapana kadar şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım" dedi

Giriş: 24.02.2023 - 16:50 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Koca'dan
Bakan Koca'dan "Şebeke suyunu içmeyelim" uyarısı!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Kahramanmaraş'ta alınan su örneklerinden 176'sının uygunsuz bulunduğunu belirterek, "Valilik ve kaymakamlıklar açıklama yapana kadar şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım" uyarısında bulundu.

Bakan Koca'nın konuşmasından bazı başlıklar şöyle:

Yeterli kapasitemiz mevcut. 9 hastanemiz evde sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Afetin ilk gününden bu yana 559 hastamıza evde sağlık hizmeti verilmiştir.

Gün aşırı köylerimize ambulans gönderilmektedir. 61 gezici ekip 473 köye gün aşırı ziyaret yapmaktadır.l 65 bin 442 hastaya birinci basamak sağlık hizmeti verilmiştir.

Çadır kentlerde kurulan toplam 15 acil müdahale ünitesinde 24 bin 501 muayene sayısıdır.

Deprem bölgesinde evde sağlık hizmeti, ilaç ve bakım ihtiyacı olan vatandaşlarımız 184 numaralı telefonu arayarak sağlık hizmeti talebinde bulunabilirler.

"ŞEBEKE SUYUNU İÇME SUYU OLARAK KULLANMAYALIM"

Depremin ilk gününden itibaren su klorlama çalışmalarını düzenli olarak yapıyoruz. Su numunelerinin kimyasal analizleri burada Kahramanmaraş Merkez Halk Sağlığı laboratuvarlarımızda yapılmaktadır. Alınan su örneklerinden 176'sı uygunsuz bulunmuştur. Bir kısmı mikrobiyoloji veya kimyasal uygunsuzluktur. Bilimsel tespitlerden hareketle gerekli önlemler alınmaktadır. Valilik ve kaymakamlıklar açıklama yapana kadar şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım. Mevcut şartlar itibariyle halk sağlığını tehdit edici bir durum şu ana kadar yoktur.

"DEPREMDE YARA ALMIŞSANIZ TETANOS AŞISINI İHMAL ETMEYİN"

Bugünlerde hassas olunması gereken bazı sağlık konuları var. Bunlardan biri tetanostur. Mikrop, paslı çivi, bıçak veya metal kesikleriyle kolayca bulaşabilir. Tedbire büyük önem veriyoruz. Deprem bölgesinde enkazda çalışan görevlilerin tetanos aşılarını yaptık. Yaralılar olmak üzere depremzedelerin tetanos aşıları da yapılmış durumdadır. Çok hafif de olsa depremde yara almışsanız tetanos aşısını ihmal etmemenizi istiyorum. Arama kurtarma çalışmaları sırasında ortaya çıkan toz da sağlık açısından risk taşıyordu. Çalışan ve yakın yerlerde bulunanlara 2 milyondan fazla N95 maske dağıttık. Enkaz kaldırma çalışmalarında da maske kullanımı asla ihmal edilmemelidir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Bölgede görevli sağlık çalışanları için yeni düzenleme yapıyoruz. Öncelikli olarak gönüllülüğü kolaylaştırıyor, sisteme kavuşturuyoruz. Afet bölgesinde gönüllü çalışmak isteyen hekim, hemşirelerin bu taleplerini iletebilmesi için portal uygulaması üzerinden başvuru formu oluşturulmuştur.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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