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        Haberler Sağlık Son dakika haberi Bakan Koca: Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor

        Son dakika haberi Bakan Koca: Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 13:04 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:41
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor" dedi.

        Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: "Hastaların 26’sına kanser teşhisi kondu. Aralarında 12 kadın ve 18 yaşından küçük 2 kişi var. 18 yaşından küçük hastalardan birinde yumuşak doku kanseri, diğerinde ise genetik bir kan hastalığı tespit edildi.

        Erişkin hastalarımızın 8’inde meme kanseri, 4’ünde ileri evre akciğer kanseri, 3’ünde yumuşak doku kanseri, 2’sinde kalın bağırsak kanseri, 1’inde safra yolları kanseri, 1’inde mesane kanseri, 1’inde böbrek kanseri, 1’inde mide kanseri, 1’inde lenf kanseri, 1’inde lösemi, 1’inde cilt kanseri ve 1 beyin kanseri tanısı mevcuttur."

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        Gazzeli hastaların tetkik ve tedavi süreçlerinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ettiğini kaydeden Bakan Koca, "Bu süreçler, alanlarında uzman doktorlarımız tarafından yürütülmektedir. İki hastamız, diğer bazı hastalıkları da göz önünde bulundurularak, yoğun bakım ünitesinde yakın takip altında tutulmaktadır.

        Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor.

        Hastaların 26’sına kanser teşhisi kondu. Aralarında 12 kadın ve 18 yaşından küçük 2 kişi var. 18 yaşından küçük hastalardan birinde yumuşak doku kanseri, diğerinde ise genetik bir kan hastalığı tespit edildi.

        Erişkin hastalarımızın 8’inde meme kanseri, 4’ünde ileri evre akciğer kanseri, 3’ünde yumuşak doku kanseri, 2’sinde kalın bağırsak kanseri, 1’inde safra yolları kanseri, 1’inde mesane kanseri, 1’inde böbrek kanseri, 1’inde mide kanseri, 1’inde lenf kanseri, 1’inde lösemi, 1’inde cilt kanseri ve 1 beyin kanseri tanısı mevcuttur.

        Gazzeli hastalarımızın tetkik ve tedavi süreçleri Ankara Bilkent Şehir Hastanemizde devam etmektedir. Bu süreçler, alanlarında uzman doktorlarımız tarafından yürütülmektedir. İki hastamız, diğer bazı hastalıkları da göz önünde bulundurularak, yoğun bakım ünitesinde yakın takip altında tutulmaktadır" ifadelerini kullandı.

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